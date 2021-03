Ci hanno provato, i Ticino Rockets, a tenere viva la fiammella della speranza. Chiamati a vincere gara-2 dei pre-playoff per poi giocarsi tutto nella terza e decisiva sfida contro il Visp, gli uomini di Éric Landry hanno tenuto testa agli ospiti per lunghi tratti, venendo però sconfitti al termine di un match combattuto. I vallesani hanno fatto la differenza nel periodo centrale, allungando il passo grazie alle reti dei loro due stranieri, Troy Josephs e Mark Van Guilder. La vittoria per 4-1 ottenuta in Ticino permette al Visp di chiudere la serie best of 3 in due partite.

Di seguito la cronaca della sfida.

Primo tempo

I «Razzi» iniziano con un piglio decisamente convinto la sfida, superando agevolmente un’inferiorità numerica per poi lanciarsi all’arrembaggio. Le prime due chance portano la firma di Vedova (6’43’’) e Deluca, con quest’ultimo che colpisce un’asta al 8’58’’. È il preludio alla rete d’apertura, che cade al 10’06’’. Bionda recupera un bel disco a centropista, servendo in verticale Romanenghi. A tu per tu con Lory, l’attaccante del Lugano non sbaglia. La gioia è però di breve durata, perché già all’11’14’’ gli ospiti pareggiano, con un gol in mischia di Ritz che sorprende Östlund tra i gambali.

Secondo tempo

Nel terzo centrale gli ospiti inseriscono una marcia in più e - complice qualche penalità di troppo per i Rockets - chiamano Östlund ad un paio di big save nei primi minuti. Con Rohrbach penalizzato, arriva il gol del sorpasso. A realizzarlo è il canadese Josephs, che al 29’52’’ regala il primo vantaggio ai suoi. La rete stordisce i «Razzi», che subiscono il contraccolpo. Durante prima vera chance di rimediare, in power-play, ci pensa poi Vedova a rovinare tutto. Il topscorer ticinese incassa una penalità in attacco, e allo scadere della stessa arriva il 3-1 dello statunitense Van Guilder.

Terzo tempo

Costretti ad inseguire, i Rockets iniziano il terzo tempo tentando il tutto per tutto, puntando spesso la porta di Lory - come in occasione delle chance di Lauper (46’03’’) e Pinana (47’35’’) - ma scoprendo anche il fianco alle ripartenze ospiti. La migliore porta la firma di Josephs e Van Guilder, lanciati a rete ma fermati da Östlund (49’10’’). Nonostante gli assalti finali dei padroni di casa, sospinti in particolar modo dalla linea Bionda-Romanenghi-Vedova, il Visp riesce a reggere l’urto, senza concedere ulteriori reti ai «Razzi». Al 58’39’’ arriva infine il 4-1 di Holdener, con Östlund richiamato in panchina.

