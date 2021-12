Sembra quasi che, quando affronta l’Ambrì Piotta, lo Zugo ami giocare al gatto con il topo. Questa volta però ai Tori è andata male e sono stati i campioni svizzeri in carica a rimanere vittime del loro giochetto. Merito dell’Ambrì Piotta, che dopo aver ingoiato un boccone amarissimo sabato alla Gottardo Arena, ha rapidamente imparato la lezione e non ha mollato, ottenendo così tre punti tanto preziosi quanto meritati. E mettendo fine alla serie di quattro sconfitte consecutive.

La festa non è finitaAncora una volta i biancoblù - anche se in modo molto diverso rispetto alla sfida andata in scena in Leventina - hanno dovuto incassare la rimonta dello Zugo. E quando Jan Kovar ha sfruttato il secondo power-play consecutivo per infilare alle spalle di Conz il disco del 2-2, in molti si sono detti...