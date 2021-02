È festa grande nello spogliatoio bianconero al termine di una serata tanto imperfetta quanto felice. Vincere è bello, sì, ma difficile. Sempre, ovunque e contro chiunque. Lo ha confermato la sfida della Ilfis. Da una parte una squadra lanciatissima, il Lugano, reduce da sei successi consecutivi. Dall’altra una formazione in difficoltà, il Langnau, battuto in otto dei suoi ultimi nove incontri e la cui misera media punti (0,79 a partita) è la peggiore del torneo. Un Langnau oltretutto ammaccato, sceso in pista con due soli stranieri, un portiere di 19 anni con la faccia da bambino (il bravo Stettler) e una lunga lista di infortunati. Eppure i bianconeri hanno dovuto stringere i denti e sudare freddo per conquistare questa settima vittoria di fila. Un po’ distratti e superficiali, un po’ spreconi,...