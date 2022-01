Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Dopo tre sconfitte consecutive, il Lugano è finalmente riuscito a conquistare il suo primo successo del nuovo anno. A Porrentruy sono arrivati tre punti importanti per la classifica e addirittura fondamentali per la fiducia. «Perdere sarebbe stata una catastrofe», ha affermato a fine gara un sorridente Chris McSorley.

Il leone più magro

Non tragga però in inganno il risultato. Quella in casa dell’Ajoie ultimo in classifica, reduce da dodici sconfitte di fila e in pista con due soli stranieri, non è per nulla stata una passeggiata. Anzi. Nettamente superiore sul piano del gioco, il Lugano per due tempi si è complicato la vita da solo: i bianconeri non sono stati in grado di «uccidere» la sfida e i giurassiani - comunque generosi - ci hanno provato in...