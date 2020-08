Provare a ripartire con entusiasmo e coraggio. Nonostante all’orizzonte si staglino ancora nuvoloni e tutto fuorché un calendario certo. Sì, il Lugano è tornato sul ghiaccio. Davanti, va da sé, a pochi intimi. Oddio, a questo giro almeno circa 300 affezionati tifosi hanno potuto e voluto varcare i cancelli della Cornèr Arena. Meno, molti meno, del migliaio concesso dalla società, già. Ma in quanti saranno il 18 settembre - o chissà quando - per l’avvio della nuova stagione? In attesa di conoscere le decisioni del Consiglio federale e, di riflesso, quella della Lega, i bianconeri hanno comunque provato a scacciare i brutti pensieri. Agli ordini di Serge Pelletier, Rob Cookson e Paul Di Pietro, lunedì mattina Chiesa e compagni si sono divertiti e hanno divertito i presenti, sparpagliatissimi sulle tribune, chi con la mascherina chi no. Eccezion fatta per l’infortunato Jani Lajunen, in pista erano tutti presenti. Compresi i nuovi gioielli stranieri Mikkel Boedker e Mark Arcobello.