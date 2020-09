Nel giorno della sfida amichevole con il Langnau, alla Cornèr Arena tiene banco il mercato. Certo, la curiosità di vedere all’opera per la prima volta il difensore svedese Tim Heed è tanta, ma i tifosi presenti guardano Hnat Domenichelli sperando in un annuncio di quelli che fanno sognare. Lo confermiamo: Philipp Kurashev è a Lugano ed è di fatto del Lugano: manca solo l’ok di Chicago, che dovrebbe arrivare nel weekend.

Vigili e attenti

Il direttore sportivo bianconero però - come è giusto che sia - non si sbilancia. Abbozza un sorriso, certo, ma rimane sul vago: «Adesso che il Consiglio federale ha reso noto il numero di spettatori che potranno assistere alle partite di campionato, sappiamo che la stagione inizierà il 1. ottobre. Ora posso ricominciare a pensare di completare la squadra in modo da essere il più competitivi possibili all’inizio del campionato. Non bisogna dimenticare che devo lavorare con un budget... da Covid-19: farò quello che posso. I nomi circolati nei giorni scorsi? Come tutti gli altri club, anche noi cerchiamo di essere vigili e attenti. La concorrenza però è enorme: in questo momento tutti i direttori sportivi vorrebbero rinforzare la propria squadra».

Attaccante in arrivo

Aspettando lunedì allora, quando con ogni probabilità il club bianconero annuncerà l’ingaggio di Kurashev, la vera novità arriva dal mercato di importazione. A breve alla Cornèr Arena sbarcherà un nuovo straniero: «Abbiamo deciso di cominciare la stagione con quattro giocatori di importazione - conferma Domenichelli -. Jani Lajunen sarà indisponibile almeno fino alla prima pausa della nazionale e non sappiamo in che condizioni sarà dopo. Posso dire di essere a buon punto con le trattative per un nuovo attaccante. Anche in questo caso i nostri tifosi non devono dimenticare che la pandemia di coronavirus ha diminuito il budget a disposizione per operare sul mercato». Una dichiarazione piuttosto enigmatica, quest’ultima ed allora non rimane che attendere per scoprire quale coniglio - si fa per dire... - Domenichelli avrà cavato dal suo cilindro.

Tutto molto facile

Sul ghiaccio il Lugano si è rifatto - con gli interessi - dopo la rocambolesca sconfitta subita a Olten. I bianconeri hanno spazzato via il Langnau facendo la differenza già nei primi cinque minuti di gioco grazie alle reti di Dario Bürgler, Mikkel Boedker e Giovanni Morini, autore di una pregevole azione personale. Nel secondo periodo la doppietta di Reto Suri ha poi chiuso definitivamente i conti. Si sono divertiti, i bianconeri, che hanno offerto anche pregevoli trame di gioco in quello che rimane comunque un cantiere aperto. I tigrotti (spuntati...) dell’Emmental, dominati in lungo e in largo, non ci hanno capito nulla ed allora la squadra di Serge Pelletier può continuare la sua preparazione in vista del campionato con un bel pieno di fiducia. Che di questi tempi non è mai troppa. Come si diceva, ha fatto il suo esordio Tim Heed: lo svedese - ovviamente ancora un po’ spaesato - ha disputato una partita diligente e si è fatto notare colpendo un palo con un gran tiro dalla lunga distanza nelle fasi finali del primo periodo. «L’ho visto abbastanza bene - afferma il coach del Lugano Serge Pelletier - . Ho parlato parecchio con lui in settimana: ha pochi allenamenti nelle gambe, ma ha fatto vedere cose interessanti. Domani (stasera per chi legge, ndr) lo terremo a riposo nella rivincita in programma alla Ilfis». Il coach è ovviamente soddisfatto della sfida con i tigrotti: «Abbiamo disputato un’ottima partita, evidenziando il giusto atteggiamento per tutti i sessanta minuti. Ed è proprio con questo atteggiamento che dovremo proseguire la nostra marcia di avvicinamento al campionato». Ed il tecnico, forse involontariamente, si lascia scappare qualche informazione di mercato. «Il livello raggiunto? Beh, non siamo ancora al completo e nei prossimi giorni aggiungeremo qualche tassello al nostro gruppo. Le prossime settimane saranno fondamentali per arrivare pronti e con le giuste energie all’inizio del campionato».

