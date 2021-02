Gregory Hofmann ha vissuto un San Valentino agrodolce. L’amore non c’entra, quello va a gonfie vele. È stato l’hockey a giocare con i suoi sentimenti, proprio il 14 febbraio. Prima con una notizia buona, poi con una cattiva. La buona: i Columbus Blue Jackets hanno acquisito i suoi diritti per la NHL da Carolina. La cattiva: un infortunio lo terrà fermo fino a fine marzo.

Insieme, nel 2018, hanno sfiorato un titolo con il Lugano. Il primo a suon di parate, il secondo con raffiche di gol. Insieme, nel 2019, hanno lasciato il Ticino, uno per il Nordamerica, l’altro per lo Zugo. Un giorno, a riunire Elvis Merzlikins e Gregory Hofmann, potrebbe pensarci la NHL. I Columbus Blue Jackets, la squadra del portiere lettone, hanno infatti acquisito dai Carolina Hurricanes i diritti per il 28.enne attaccante...