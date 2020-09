Piccolo colpo di scena in casa Ambrì Piotta. A poco più di una settimana dall’inizio della stagione, il club ha reso noto il numero di spettatori che - Cantone permettendo - potranno assistere alle partite casalinghe. Ebbene: a dispetto delle previsioni iniziali, alla Valascia saranno ammesse sino a 3.100 persone. Proprio così, un numero più importante e interessante sul piano economico per una società che - a detta del presidente Filippo Lombardi - avrebbe subito più di tutte le altre la soglia dei due terzi di posti a sedere decisa dal Consiglio federale. E ciò alla luce della configurazione della pista biancoblù. A margine delle limitazioni al pubblico annunciate a Berna a inizio mese, gli stessi dirigenti leventinesi avevano parlato di un’occupazione massima che non avrebbe superato le...