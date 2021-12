La pandemia non fa sconti nel campionato di National League. Dopo Ambrì Piotta, Davos e Ginevra Servette, è arrivato il turno del Lugano, ma anche dello Zugo e del Rapperswil, che pure dovranno stare in quarantena. Come nella squadra bianconera, sono sei i giocatori risultati positivi al test a Zugo. Il medico cantonale di Zugo ha posto l’intera squadra in quarantena per una durata indeterminata. Intanto sono stati già rinviati gli incontri previsti il 2 e il 4 gennaio contro Friburgo e Losanna. I Lakers, che sono in quarantena preventiva, salteranno invece il match del 2 gennaio contro gli ZSC Lions.