L’attaccante statunitense dell’Ambrì Piotta Brian Flynn «ha subìto una distorsione alle cervicali in un contrasto di gioco durante il terzo tempo del derby disputato ieri sera alla Valascia». A segnalarlo è il club, che sottolinea come «il centro non sarà sicuramente a disposizione dello staff tecnico per la trasferta di Rapperswil in programma» questa sera. «Nei prossimi giorni si valuteranno l’entità della contusione e i relativi tempi di recupero del classe ’88».