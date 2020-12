Seconda sconfitta consecutiva all’overtime per l’Ambrì. E terzo k.o. in altrettanti derby stagionali. «Cosa ci è mancato per portarla a casa? Bella domanda. Così, a caldo, mi viene da dire la disciplina nell’overtime, in quell’ultimo cambio costatoci la rete di Heed» afferma Michael Fora. «C’è stato un errore di comunicazione tra me e Flynn. Peccato, perché la prestazione è stata buona. L’energia c’era. Soprattutto nel terzo tempo si è visto che stavamo crescendo, siamo riusciti ad alzare l’intensità e ad installarci maggiormente nel terzo d’attacco. Non abbiamo saputo colpire, ma questa è la giusta strada da seguire. I piccoli dettagli hanno premiato i bianconeri. Anche nel primo tempo siamo entrati bene in partita, poi le penalità hanno un po’ spezzato il nostro gioco. Siamo riusciti a mantenere un buon ritmo, puntando su cambi corti. Dobbiamo però imparare a tornare subito a spingere anche dopo tante interruzioni».