Il giorno dopo, negli occhi c’è ancora quel secondo tempo surreale. Venti minuti sconcertanti, durante i quali l’Ambrì Piotta è andato letteralmente allo sbando, bloccato da chissà quali inconsce paure. Le due reti di vantaggio maturate nei primi cinque minuti e mezzo di gioco si sono sciolte come neve al sole e i tigrotti del Langnau – ad un certo punto – sembravano i Tampa Bay Lightning, per la facilità con la quale hanno messo sotto una barca biancoblù andata totalmente e clamorosamente alla deriva. Certo, la regolarissima rete di Petr Cajka sul 2-1 – annullata per un inesistente fuorigioco – avrebbe potuto cambiare la fisionomia della sfida. Ma l’errore del giudice di linea giustifica gli orrori del periodo centrale? Ovviamente no.

La metafora della Valle

