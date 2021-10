L’Ambrì Piotta è subito pericoloso in contropiede, ma Trisconi non aggancia il passaggio di D’Agostini. All’1’45’’ il Losanna conquista la prima superiorità numerica. Il box-play leventinese se la cava egregiamente, pungendo pure con Kneubühler. Rientrato dalla penalità, Zwerger perde un disco nella sua zona favorendo la rete del vantaggio vodese, segnata da Maillard al 4’18’’. All’8’28’’ ecco la seconda grossa occasione per i padroni di casa: dopo un’efficace azione di forecheck, Heim mette al centro per l’indisturbato Bürgler, ma quest’ultimo perde l’attimo buono per sorprendere Stephan. Al 10’ altra opportunità per i biancoblù, che partono in tre contro uno sprecando tutto sull’asse McMillan-Hietanen. Gli ospiti controllano maggiormente il disco e al 13’16’’ colpiscono il palo con Gernat, sul cui tiro-appoggio Ciaccio appare sorpreso. Al 16’36’’ Stephan si supera su un tiro di Fora, ben servito da Zwerger. Al 18’ ci prova D’Agostini, la cui incursione si spegne nello slot. Nel finale il Losanna parte pericolosamente in break, ma Hächler rimedia in extremis.