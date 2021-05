Inti Pestoni torna a casa. Dopo cinque anni trascorsi tra Zurigo, Davos e Berna, il figlio della valle ha firmato un quadriennale con il suo Ambrì Piotta. Lo abbiamo raggiunto tra gli scatoloni del trasloco: «Rientro in Leventina con l’idea di non andarmene più».

Inti, eri partito nel 2016 per vivere la tua prima esperienza oltre San Gottardo. Torni quasi trentenne, padre di due bambine. Come e quanto sei cambiato?«A ben guardare, sono lo stesso ragazzo di sempre. Solo un po’ più vecchio e più maturo, con la testa sulle spalle. Come giocatore, ho imparato tanto e ho capito molte cose grazie ad alcuni grandi compagni e alle squadre in cui sono stato. Ora so cosa serve per raggiungere determinati obiettivi e per avere una certa continuità di rendimento. Poi c’è l’aspetto più personale e familiar...