Ancora due partite e Julian Walker raggiungerà le 400 presenze in bianconero. Un traguardo che potrebbe tagliare già nel weekend, scendendo in pista venerdì contro il Friburgo e domenica contro il Rapperswil.

Julian, delle tue 821 gare in NLA, quasi la metà le hai giocate con il Lugano. Che effetto ti fa?«È molto bello sapere di aver fatto parte per così tanto tempo di un club importante, storico. È un onore. Ma l’obiettivo che mi stuzzica di più, oggi come oggi, è allungare la nostra striscia positiva e vincere l’ottava partita di fila».

Sei arrivato a Lugano nel settembre del 2013, un giorno prima dell’inizio del campionato. Cosa ricordi di quel trasferimento?«Ricordo soprattutto una telefonata di Patrick Fischer, nuovo coach bianconero. In maggio avevamo conquistato insieme l’argento ai...