Giovedì l’esordio a Berna, venerdì il primo derby alla Valascia. Ventiquattro ore che Zaccheo Dotti non dimenticherà mai, nonostante le sconfitte: «Ho vissuto emozioni forti», racconta il difensore leventinese. «Credo di averle gestite bene, senza mettermi troppa pressione e assaporando ogni istante. Abbiamo perso senza segnare neanche un gol, è vero, ma sono abbastanza soddisfatto di come sono andate le cose, sia per me, sia per la prestazione della squadra».