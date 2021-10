Peter Regin ama la vita all’aria aperta. In estate si cimenta negli sport più svariati, compreso lo sci nautico. Durante la stagione hockeistica, tra una partita e l’altra, ama uscire a cena, o anche solo per un caffè. «Tutto pur di non starmene sul divano», racconta. Di questi tempi, però, le sue giornate sono tutte casa e pista. Un po’ per preservare il fisico, non ancora rimessosi dall’infortunio muscolare rimediato nel derby del 9 ottobre. Ma soprattutto per stare con il figlio piccolo: «Sono diventato padre in agosto e la mia vita è cambiata. L’occupazione principale, oltre all’hockey, è badare a lui e assicurarmi che stia bene».

Stasera il bimbo potrebbe rimanere solo con la mamma. Peter, infatti, proverà a stringere i denti per essere in pista a Zugo. Ieri non si è allenato e la sua presenza alla Bossard non è certa, ma da qualche settimana il centro danese si è abituato a convivere con gli acciacchi e a gestire il suo corpo.

Una classifica onesta

Intanto, tra un pannolino e l’altro, se n’è andato un terzo della regular season: «Siamo a metà classifica, una posizione che rispecchia la nostra stagione. Le cose stanno andando bene. C’è qualche rimpianto per delle sconfitte evitabili, ma abbiamo vinto partite che avremmo anche potuto perdere».

Regin e gli altri stranieri biancoblù non stanno contribuendo abbastanza in termini realizzativi. In 15 partite, Peter ha segnato una sola rete, condita da 11 assist. Andare a bersaglio, però, non è il suo compito principale: «Considerando l’infortunio di tre settimane fa, posso essere abbastanza soddisfatto del mio rendimento. Come tutti, vorrei fare di più. Ci sono state alcune partite in cui avrei dovuto aiutare maggiormente la squadra. Soprattutto all’inizio, quando ne abbiamo perse quattro di fila subito dopo i tre successi inaugurali. Detto questo, la prima cosa che ho capito da quando sono qui, è che ad Ambrì non contano i singoli. Tutto ruota attorno alla squadra. Mi concentro su questo, dando il massimo per il bene del gruppo. A 35 anni, non ho più obiettivi individuali. Per quanto riguarda i gol, beh, vorrei segnarne di più. Arriveranno, ne sono certo, ma non sono uno scorer. A livello di assist non sono messo tanto male, ma ripeto: il mio focus, quando gioco, è puntato su altre cose».

L’amico Brandon

La situazione è più delicata per Kozun, da cui ci si aspettano molti punti. Regin lo conosce bene, avendoci giocato insieme in Finlandia: «Brandon è molto competitivo, vuole segnare a tutti i costi. Ci sta provando, si impegna, ma è stato anche sfortunato. Se continuerà a insistere, le cose cambieranno. Nel frattempo, la squadra sta comunque girando bene e vince spesso. Possiamo contare su un grande Inti Pestoni e questo ci aiuta. Le buone compagini sono fatte così: hanno alternative. Se qualcuno non è al top, ci pensa un compagno. Kozun, ad esempio, è stato fondamentale nelle prime vittorie stagionali».

Regin apprezza molto Pestoni: «Dopo aver firmato con l’Ambrì, ho parlato con Heinz Ehlers, allenatore danese per molti anni attivo in Svizzera. Mi ha detto che il club aveva messo sotto contratto alcuni ottimi giocatori elvetici, citando in particolare Inti. È stato bello conoscere la sua storia, soprattutto il fatto che sia nato e cresciuto ad Ambrì. È un ragazzo divertente e pieno di talento. È anche un leader a modo suo, soprattutto sul ghiaccio. Quando è in pista, è lui a controllare il gioco. Inoltre è esemplare per l’enorme fiducia con cui compie ogni gesto. Nelle partite equilibrate – e in Svizzera lo sono quasi tutte – servono compagni così, sempre sereni e sicuri».

Questione di solidità

L’Ambrì Piotta può contare su un grande Inti, sì, ma anche sulla solidità difensiva: «Subire poche reti fa parte della nostra identità. Giochiamo un hockey diretto e veloce, ma la difesa viene sempre al primo posto. Se non fosse così, non potremmo avere successo. Le occasioni da rete sono una conseguenza del duro lavoro».

Cereda e gli stranieri a secco: "Stanno anche pagando qualche acciacco"

Per l’Ambrì sarà un weekend agli antipodi: oggi la trasferta di Zugo contro i campioni in carica, domani l’impegno casalingo con il neopromosso Ajoie, fanalino di coda. «Ma contro i giurassiani abbiamo già preso una tirata d’orecchie, quindi dovremo essere pronti», dice Luca Cereda. «Prima, però, pensiamo allo Zugo, una squadra molto forte e in forma, nonostante qualche assenza di peso. Mi auguro che la vittoria contro il Langnau ci dia la giusta energia per questi due impegni».

Il tecnico leventinese ha apprezzato quanto ha visto contro i Tigers: «Abbiamo vissuto un primo tempo difficile, passivo, con troppi duelli persi. Dal periodo centrale in poi, però, abbiamo preso in mano la partita e avremmo potuto segnare qualche gol in più».

Offensivamente ci si attende un contributo maggiore degli stranieri, ma Cereda non punta il dito: «Possono farci fare un salto di qualità, ma dopo un buon inizio stanno pagando qualche acciacco. Per loro, come per tutti, bisogna ripartire dagli allenamenti».

©CdT.ch - Riproduzione riservata