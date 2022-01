Sessant’anni fa l’avversario si chiamava Villars. Stasera, invece, Davos. Vecchie e nuove battaglie, incrociatesi per una notte sul ghiaccio della Gottardo Arena, dove l’Ambrì Piotta ha voluto celebrare il 60. anniversario dalla vittoria ottenuta nella finale di Coppa Svizzera del 1962, con tanto di maglia speciale. In palio, nel confronto con i grigionesi di Christian Wohlwend, non vi erano però trofei, bensì tre punti preziosi - anzi preziosissimi - nella sempre più serrata corsa verso i pre-playoff. E i biancoblù, reduci dalla vittoria di Langnau, non si sono lasciati sfuggire l’occasione.

Soffrire per gioire

Di nuovo supportati anche dal pubblico sugli spalti, tornato a popolare la pista leventinese dopo la revoca del divieto imposto dal cantone, gli uomini di Cereda hanno disputato una partita...