Il giorno del rientro si avvicina, ma Isacco Dotti deve pazientare ancora. Domani a Davos non giocherà, parola di Cereda. Per la sfida di martedì alla Valascia contro gli stessi grigionesi si vedrà, ma ormai ci siamo quasi. Due mesi dopo l’infortunio rimediato a Berna – era il 1. ottobre, la prima giornata – il difensore leventinese è finalmente tornato ad allenarsi a pieno regime: «Sono proprio felice. Questi sono i miei primi allenamenti completi con la squadra, ora valuteremo i prossimi passi. Devo ritrovare la forma dopo due mesi senza partite, ma le sensazioni sono quelle giuste. Dovrò lavorare per riprendere il ritmo, visto che gli altri sono più avanti di me. Però è stato significativo potermi sfilare la maglia rossa destinata a chi deve evitare i contrasti».

Un duro colpoFu proprio...