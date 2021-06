20 maggio 2019, Mondiali di hockey a Bratislava. Nell’ultima giornata della fase a gironi, Austria e Italia si giocano la salvezza. Dopo 6 partite, sono entrambe a 0 punti. Chi perde, scende in Division 1. La sfida è bella, intensa, combattuta. Tra sorpassi e controsorpassi, i tempi regolamentari si chiudono sul 3 a 3. L’overtime non spezza l’equilibrio, si va dunque ai rigori. Ne servono 14 per decretare un vincitore. Esultano gli azzurri grazie alla magia di Sean McMonagle.

Il biancoblù Diego Kostner e il bianconero Giovanni Morini, infortunatisi nelle prime fasi del torneo, possono essere fieri dei loro compagni. Sul fronte austriaco, invece, è enorme la delusione di Dominic Zwerger e Raphael Herburger, entrambi in pista in una partita stregata. «Ora il calcio ci offrirà l’occasione per vendicarci», dice ridendo Herburger, attaccante del Lugano.

Realismo e speranza

L’ottavo di finale Italia-Austria ad Euro 2020, in programma domani a Wembley, è molto sentito dai guerrieri del ghiaccio. «Ci vuole realismo, non abbiamo molte chance di passare il turno», afferma Raphael. «Però in una gara secca può succedere di tutto. L’Austria dovrà soprattutto pensare a difendersi bene. Più a lungo terrà lo 0-0, più le cose si faranno interessanti per noi».

L’attaccante di Dornbirn ha già lanciato la sfida al compagno Morini: «Ho detto a Giovanni che se vinciamo, me ne vado in giro per la sua Como con la maglia dell’Austria. Servirà un’impresa, come quella che attende la Svizzera contro la Francia. Rispetto alla selezione rossocrociata, parecchio criticata in patria, la nostra sta ricevendo solo energia positiva dai tifosi. Sarà una carta da giocare. Inoltre abbiamo alcuni elementi interessanti e diversi protagonisti in Bundesliga. Alaba e Arnautovic sono le nostre star. I 6 punti ottenuti nel girone non mi hanno sorpreso. Era un gruppo abbordabile, nutrivo grandi aspettative. Non avevamo mai vinto un match agli Europei, era ora di invertire la rotta».

Herburger guarderà la partita insieme a qualche compagno bianconero: «Le altre le ho viste con Schlegel e Haussener, qualcosa organizzeremo anche stavolta. Sarà così fino alla finalissima, visto che passerò tutta l’estate a Lugano».

Quella volta con Klasen

Giovanni Morini è fiducioso, ma il ruolo di favorito non lo lascia tranquillo: «È una situazione delicata, sono nervoso, ho tutto da perdere. Dopo la sfida di Wembley, ci sarà quella degli sfottò in spogliatoio. Ecco, vorrei potermi presentare da vincitore, come ho fatto settimana scorsa dopo Italia-Svizzera. I compagni ticinesi mi avevano invitato a vedere la partita da loro, ma ero teso e l’ho guardata da solo. Stavolta non ho ancora deciso. Se avessero giocato a Roma, sarebbe stato bello andarci con Herburger e Wolf. Ripensandoci, però, l’ultima volta che ho organizzato qualcosa del genere finì malissimo. Andai a San Siro con Klasen e altri per lo spareggio tra Italia e Svezia, decisivo per accedere ai Mondiali del 2018. Tornai a casa scornato, deriso da tutti. Ma lo sport è bello anche per questo».

Giovanni crede molto nei ragazzi di Mancini: «Non sono un esperto, ma i risultati parlano da soli. L’azzurro che preferisco è Nicolò Barella, perché abbina la qualità a un’intensità di gioco e di lavoro impressionante. Il mio pronostico? 2-0 con reti di Immobile e Berardi. Perdere sarebbe davvero una delusione enorme».

Una cena in palio

Anche Diego Kostner pronostica un 2-0 per la sua Italia: «Segnano Immobile e Insigne», ci dice l’attaccante gardenese dell’Ambrì. Lui, sugli azzurri, ci ha scommesso davvero: «In squadra ci siamo giocati una cena e già prima dell’Europeo avevo puntato su Chiellini e compagni. Dopo la fase a gironi, posso dire di aver scelto bene. L’Italia non è solo vincente, ma anche bella da vedere, lontana dal vecchio catenaccio. Mi diverte, propone un calcio offensivo. Mi piace vedere in campo dei giovani come Barella, Locatelli o Bastoni. Ora, però, iniziano i giochi che contano e anche in Leventina le discussioni si fanno accese. Zwerger è convinto che vincerà l’Austria, io credo che passeremo noi, forti dei 30 risultati utili consecutivi e delle 11 vittorie di fila senza subire gol. Sarà fondamentale non sottovalutare l’avversario».

Nel segno di Arnautovic

Diego spera di guardare la partita con Dominic Zwerger, nemico per una notte: «Sì, credo che la vedremo insieme», conferma l’attaccante austriaco. «Ci troveremo con un po’ di amici, alcuni con la maglia rossa, altri azzurra, altri neutra. So che sarà durissima, l’Italia sembra invincibile, ma in una partita può capitare di tutto. Quindi mi sbilancio: 1-0 per noi, gol di Arnautovic. Abbiamo una bella squadra, con tanta Bundesliga: non giochi nel campionato tedesco se non sei bravo. Inoltre siamo pieni di entusiasmo, abbiamo già scritto la storia raggiungendo per la prima volta gli ottavi. Vogliamo sognare. E poi è ora di vendicare quella nostra sconfitta ai rigori di Bratislava».

