Draftato nel 2005 dai Detroit Red Wings, ha giocato un Mondiale U20 con la Nazionale delle tre corone nel 2006 e ha indossato in carriera nella massima lega svedese le maglie di Frölunda, Timra, Djurgardens, Leksands IF (di cui è stato capitano) e, a partire dal campionato 2015/16, Färjestad BK.

Complessivamente è sceso in pista nella Sweden Hockey League in 427 partite con un bottino di 264 punti (87 reti, 177 assist) con 19 presenze nella Nazionale maggiore.

Così si è espresso Hnat Domenichelli, General Manager dell’HCL: «Johan è un attaccante solido, di carattere e con doti di leadership. Con il suo arrivo abbiamo un’alternativa in più a disposizione per la fase finale della stagione e siamo coperti in tutte le posizioni in caso di infortuni».