«Visione di gioco, buoni passaggi e probabilmente qualche gol». Ecco cosa si sente di promettere Johan Ryno ai suoi nuovi tifosi, quelli del Lugano. Il centro svedese, ottavo e ultimo straniero tesserato dai bianconeri per questa stagione, si è allenato in mattinata in compagnia di pochi compagni. «La stagione regolare è ormai agli sgoccioli, ma la parte migliore, quella dei playoff, deve ancora cominciare. Sono venuto qui per vivere una nuova esperienza, giocare un buon hockey e divertirmi. So che in squadra c’è spazio soltanto per quattro giocatori di importazione e accetterò ogni decisione. Spero di avere l’opportunità di scendere in pista per qualche partita e di farmi apprezzare. Sono pronto a giocare già venerdì a Friburgo, se il coach lo volesse». Ryno è arrivato in Ticino nel weekend: «Sabato ho visto la partita con il Ginevra e sono stato piacevolmente colpito dalla cornice di pubblico. Non vedo l’ora di poter fare la mia parte in un campionato di ottimo livello. Negli ultimi anni l’hockey svizzero è cresciuto velocemente, ma mi servirà qualche settimana per scoprirne tutti i segreti. In stagione ho però già affrontato l’Ambrì Piotta con il mio Färjestad, in Champions League. Andando alla Valascia sono transitato anche da Lugano, ma dall’autostrada non avevo potuto coglierne la bellezza. È un posto magnifico per giocare a hockey». Johan conosce già un bianconero, Linus Klasen: «Ho trascorso qualche settimana con lui in Nazionale. Io mi ricordo di lui e credo che lui si ricordi di me».