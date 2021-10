A volte si può essere soddisfatti - se non proprio felici e contenti - anche dopo una sconfitta. Perché la prestazione fornita conferma il buon momento di forma della squadra. Sì, nonostante sia andato in bianco contro lo Zurigo, l’Ambrì Piotta non deve assolutamente arrossire di vergogna. Anzi, con un pizzico di determinazione in più i biancoblù avrebbero anche potuto uscire dal ghiaccio con una vittoria. In fondo, a capitan Fora e compagni, è mancato «solo» il gol.

Episodio incriminatoUn dettaglio non di poco conto, certo. A dire il vero la rete i leventinesi l’hanno pure trovata, nel terzo tempo. Heim ha risolto una furibonda mischia davanti a Waeber e gli arbitri in un primo tempo hanno convalidato il gol. Poi, su richiesta dello Zurigo, sono andati ad analizzare le immagini video e hanno...