L’ingaggio di Jörg Eberle nello staff tecnico del settore giovanile biancoblù è stato annunciato oggi dall’Hockey Club Ambrì-Piotta.

Jörg, classe ’62, figura di spicco dell’hockey elvetico dapprima come giocatore e in seguito come dirigente ed allenatore, affiancherà Manuele e Daniele Celio nella direzione del settore giovanile principalmente a livello operativo. Sarà impegnato anche a livello tecnico con tutto il settore giovanile ed in particolare farà parte dello staff della squadra U13 Elit.

Manuele Celio continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore del settore giovanile e, grazie all’aiuto di Jörg a livello amministrativo ed organizzativo, tornerà attivamente in panchina riprendendo la conduzione della squadra U20 Elit.

Con questa operazione l’HCAP intende valorizzare ancora di più il capitale umano già presente in società ed allo stesso tempo dare continuità al progetto di rilancio cominciato 2 stagioni or sono sotto la guida di Manu e Lele.

L’HCAP ha inoltre rinnovato il contratto di alcuni suoi giovani promettenti. Hanno prolungato per un anno con opzione a favore della società per un’ulteriore stagione il roccioso difensore sinistro classe 2000 Filippo Franzoni, già apprezzato capitano degli U20, e il veloce attaccante sinistro classe 2001 Davide Gaeta, protagonista del debutto in National League sul finale della scorsa stagione.

Il giovane talentuoso Simon Marha, classe 2003, arrivato in Leventina lo scorso mese di gennaio, ha firmato un contratto valido per due anni con opzione a favore della società per una terza stagione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata