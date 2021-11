Alla decima sconfitta nelle ultime tredici partite, parte del tifo bianconero ha perso la pazienza. I fischi erano più meritati una settimana fa contro il Ginevra, ma ieri, dopo l’1-4 con gli ZSC Lions, sono stati più forti. Così come è stato più esplicito l’invito della Curva Nord ad onorare la maglia e a mostrare gli attributi. «Questa contestazione fa male, certo, ma posso capirla», ci dice il veterano Julian Walker. «L’impegno non è mancato, ma il risultato è stato ancora negativo. Il livello di fiducia è basso, ogni errore è un pugno in faccia. A volte ci facciamo male da soli, ma non si molla. Ognuno deve prenderla come una sfida personale e fare un passo alla volta per uscire il prima possibile da questa situazione».

Fazzini illude

Andato sotto dopo appena 51 secondi per un errore di Nodari,...