Parlare di ottima prestazione, quando il tabellone ti guarda inquisitore, segnando uno «0» alla voce gol fatti, significa incamminarsi su un sentiero spesso lastricato di stucchevole retorica. Una retorica che stride con la verità contabile tanto cara all’hockey: se non segni, non puoi vincere le partite. Nel commentare la sconfitta per due reti a zero in cui l’Ambrì Piotta è incappato sul ghiaccio della capolista Zugo, tessere le lodi di una squadra ostinatatamente superiore all’avversario non è però esercizio volto a mascherare i limiti offensivi dei biancoblù, ma una verità che dev’essere messa in risalto. Più pimpanti e determinati rispetto ai Tori, i leventinesi avrebbero davvero meritato il colpaccio. A mancare è stata però la capacità di capitalizzare quanto di buono messo in pista....