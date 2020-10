La sorella di Tyler Moy, in forza al Ginevra Servette, sarà già a disposizione di coach Soldini per le partite di Women’s League del prossimo week-end. Keely Moy (classe 1998), in provenienza di San Diego (USA) è giunta sulle rive del Ceresio dopo avere rispettato una regolare quarantena di 10 giorni a Lucerna. Al suo arrivo, la giovane attaccante ha testimoniato la sua grande motivazione di giocare per i colori dell’HC Ladies Lugano e ha anche mostrato la sua emozione di scoprire la città dove il suo nonno materno ha passato maggior parte della sua vita.