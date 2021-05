A volte ritornano. È il caso di Linus Klasen, appena accordatosi con il Visp in Swiss League. Che l’attaccante volesse fare ritorno nel nostro Paese era noto, tant’è che si era vociferato di un suo approdo addirittura all’Ambrì Piotta. Ebbene, il dato è tratto: la società vallesana ha comunicato l’ingaggio dello svedese per le prossime due stagioni. Klasen, in Svizzera, dal 2014 al 2020 aveva vestito con profitto la maglia del Lugano: 280 punti in 301 partite il bottino. Dopo l’addio ai bianconeri, Klasen ha militato in Svezia nel Lulea.