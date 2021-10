In estate Johnny fa surf. D’inverno gioca a hockey. Ogni tanto suona la chitarra. Il suo talento per il baseball, invece, lo ha tenuto nascosto fino al 56’52’’ di Ambrì Piotta-Berna. Quello straordinario colpo a mezz’aria nello slot gli sarebbe valso un «fuori campo» con «standing ovation» in qualsiasi mitico «diamante» americano, dallo Yankee Stadium di New York al Fenway Park di Boston, passando per il Wrigley Field di Chicago. Invece ad esplodere è stata la Gottardo Arena. Non ancora mitica, ma strabordante di entusiasmo per la magia di Johnny Kneubühler, valsa il decisivo 3-2. «Mi è andata bene, è stato un riflesso, non so giocare a baseball», racconta divertito l’attaccante romando. «Non avevo la certezza di trovare l’impatto con quel disco volante, avevo pure un difensore davanti a me,...