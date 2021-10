Nella serata in cui Luca Cereda raggiunge Larry Huras al terzo posto delle panchine in biancoblù (231), l’Ambrì Piotta si regala una bella vittoria al termine di una sfida molto combattuta con il Berna. Decisivo il 3-2 di Kneubühler a tre minuti dalla fine. In precedenza, i leventinesi erano andati due volte in vantaggio con Fora e Pestoni, ma erano stati raggiunti dalle reti di Kahun e Jeffrey. L’HCAP lancia dunque al meglio il derby di domani sera alla Cornèr Arena. Di seguito la cronaca del match.