C’è un nuovo sceriffo in città. Anzi, una nuova linea d’attacco alla Gottardo Arena, capace di scatenarsi nel momento del bisogno. E tanto ne aveva l’Ambrì Piotta, reduce da un fine settimana in bianco con zero punti conquistati e una sola rete segnata, finito per giunta in svantaggio nel primo tempo di ieri sera. Non è stato il terzetto degli stranieri, ancora assente sul tabellino, a suonare la carica contro il Langnau. E nemmeno quello ben più «in palla» di Zwerger, Grassi e Pestoni. No, a svoltare la partita contro i Tigrotti è stata la seconda linea, trascinata da uno straripante Dario Bürgler.

La seconda linea mostra la via

L’ex Lugano, ad inizio secondo tempo, ha mostrato la via della rimonta al resto del gruppo. Orchestrando assieme a Hietanen l’azione che ha portato all’1-1 di Kneubuehler,...