Nel lungo viaggio che separa Ginevra e Ambrì sono molti i pensieri che accompagnano i giocatori biancoblù, tornati in Ticino a mani vuote e con una pesante sconfitta sul groppone. «Qualcuno ripenserà a come ha giocato e agli errori che ha commesso», afferma a fine partita Diego Kostner. «Da domani (oggi, ndr) dobbiamo però dimenticare questa partita, imparare dagli sbagli, prendere quel poco di buono che abbiamo fatto e continuare a lavorare a testa bassa», taglia corto il centro italiano.

I biancoblù alle Vernets sono incappati nella classica serata storta e con il passare dei minuti – e dei gol granata – è diventato sempre più chiaro che ancora una volta gli uomini di Luca Cereda non sarebbero riusciti a girare la partita. Quasi mai, in realtà, in questa stagione i leventinesi sono stati...