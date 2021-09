Un gol all’overtime nel debutto stagionale di venerdì a Zurigo, una doppietta sabato nel grande giorno della nuova pista. Brandon Kozun, attaccante dalla doppia cittadinanza canadese e statunitense, è già l’uomo-copertina del nuovo Ambrì Piotta. Lo abbiamo incontrato in vista della trasferta di Langnau, in programma questa sera.

Brandon Kozun si presenta a torso nudo. Nato e cresciuto a Los Angeles, è così che ce lo immaginiamo da bambino: in costume da bagno su una spiaggia californiana, sognando di cavalcare le onde. Invece no. A soli tre anni, seguendo l’esempio dei due fratelli maggiori – e facendo a pezzi il nostro stupido cliché –, Brandon venne attratto da ghiaccio, pattini e bastoni. «Non è così strano in una famiglia come la mia», ci racconta il nuovo topscorer dei leventinesi. «Mia...