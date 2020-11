Kubalik incorona il suo erede: «Bravo Julius, spero di vederti in NHL»

Solo la quarantena ha potuto fermare Julius Nättinen, sempre a segno nelle sue prime 6 partite ufficiali in biancoblù: 8 gol in 5 gare di campionato, 1 gol negli ottavi di Coppa a Rapperswil. Dopo il poker contro gli ZSC Lions, si sono fatti più insistenti i paragoni con un illustre predecessore: Dominik Kubalik. Abbiamo chiesto un parere direttamente all’attaccante ceco dei Chicago Blackhawks.

«Julius! Julius! Julius!». Il 27 ottobre, dopo ognuno dei 4 gol segnati da Nättinen allo Zurigo, la Valascia si è trasformata nel Colosseo, con il pubblico – sì, c’era ancora il pubblico – in adorazione del suo nuovo imperatore finlandese. Quel fiuto del gol, quei tiri al volo in power-play, hanno subito fatto pensare al precedente idolo del popolo biancoblù: Dominik Kubalik. Sin dal suo approdo in...