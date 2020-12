«Lunedì sera Kurashev giocherà». Così, Serge Pelletier, aveva risposto a chi gli chiedeva cosa sarebbe successo con il centro dei bianconeri visto l’imminente inizio della preparazione in Nordamerica. Evidentemente nel weekend le cose sono andate veloce, facendo mutare la situazione del 21.enne. Il club comunica infatti che il giocatore, in prestito da inizio stagione all’HCL dai Chicago Blackhawks, è stato convocato dalla franchigia statunitense per partecipare al campo d’allenamento per l’inizio della stagione di NHL prevista per il mese di gennaio. L’attaccante lascerà pertanto il Ticino nei prossimi giorni e non potrà scendere in pista in occasione della partita di campionato di questa sera a Zugo. Nella sua parentesi con la maglia bianconera Kurashev ha giocato tredici partite e ha fornito nove assist.