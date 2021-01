A Porrentruy, la terza della classe Ajoie ha concesso poco o nulla ai Ticino Rockets, sconfitti per 5-1. I giurassiani avevano già blindato il risultato a metà partita, quando conducevano per 5-0. Gli uomini di Eric Landry non sono mai riusciti a pungere in fase offensiva, merito anche dell’Ajoie che non ha mai permesso ai ticinesi di entrare nello slot. Peccato. I Rockets incassano così la seconda sconfitta consecutiva e si prestano a disputare nelle prossime settimane molti incontri fuori dalla BiascArena.