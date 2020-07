Un cancro è stato diagnosticato di recente a Antti Törmänen, l’allenatore principale dell’Bienne. Il coach dell’HCB ha subito un’operazione e dovrà ora seguire una terapia di sei mesi. Per i prossimi mesi l’allenatore concentrerà le sue forze esclusivamente sulla sua guarigione. Il club, che si stringe all’allenatore con la speranza di rivederlo presto vicino alla pista, è in cerca di una soluzione per l’inizio della stagione 2020/21.