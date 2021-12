Trenta partite, diciassette punti. E un poco invidiabile ultimo posto in solitaria, a cinque lunghezze dal Winterthur penultimo. No, sin qui la stagione dei Ticino Rockets non è andata secondo le aspettative della vigilia. Speranzose. Fin troppo, forse, sulla scia dell’ottimo finale dello scorso campionato, concluso con la prima partecipazione ai pre-playoff del club formatore ticinese. L’annata 2021/22, invece, ha per ora assunto i contorni del brusco risveglio.

Un ritorno al passato

Il direttore sportivo dei Razzi, Sébastien Reuille, non nasconde la propria delusione: «Stiamo vivendo una stagione difficile - afferma il 40.enne -. I risultati faticano ad arrivare e dopo trenta partite la classifica non rispecchia i nostri propositi iniziali. Ci sono ovviamente anche degli aspetti positivi, ma...