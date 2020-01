Non c'è stata storia alla Vaudoise Arena- Il Losanna si è imposto meritatamente per 5-1 al termine di una partita gestita e dominata dalla squadra di Ville Peltonen. Complici i molteplici impegni degli ultimi tempi, i leventinesi sono apparsi scarichi e poco ispirati. Decisivo l'affondo dei padroni di casa nel secondo tempo, con tre reti che hanno praticamente messo la parola fine all'incontro.

Nel periodo centrale i vodesi alzano il ritmo sin da subito e trovano il vantaggio dopo appena 2’45’’ con un preciso tiro di Genazzi. La situazione precipita quando la difesa biancoblù si scioglie, Manzato ferma Emmerton ma non Vermin, che arriva a rimorchio e allunga al 28’. Al 36’ la squadra di Cereda ha l’opportunità di giocare 5’ in superiorità numerica per un fallaccio di Traber: il powerplay però è solo una strage di bastoni e le occasioni più nitide sono tutte degli attaccanti vodesi. In 4 contro 4 Lindbohm chiude i conti a 8’’ dalla sirena.