L’en-plein è servito. Dopo aver sbancato Langnau nel match di ieri, l’Ambrì Piotta di Luca Cereda ha completato l’opera questa sera alla Gottardo Arena, superando il Davos per 3-2. Un successo che permette ai biancoblù di rimanere incollati al Berna in classifica, seppur con una partita disputata in più, e di continuare a lottare per i pre-playoff.

La serata di festa, con il club leventinese celebrare il 60. anniversario dalla vittoria della Coppa Svizzera nel 1962, oltre che salutare col sorriso il ritorno del pubblico sugli spalti, ha visto i biancoblù passare in vantaggio per primi grazie a Pestoni (10’13’’). Uno scarto annullato quasi subito da Stransky (13’00’’), prima di essere ristabilito da Moses – alla sua terza rete in quattro partite con i sopracenerini – al 17’11’’. Dal 20’ in poi la contesa, fin lì di chiara marca leventinese, si è fatta più equilibrata, con il Davos di Wohlwend che ha iniziato a rispondere colpo su colpo agli uomini di Cereda. Al 27’25’’, sempre per mano dell’implacabile Stransky, è così arrivato il 2-2. Il parziale ha poi resistito alle varie incursioni - proposte su entrambi i fronti - fino al 52’43’’, quando Bürgler ha definitivamente allungato il passo per i padroni di casa, suggellando un weekend perfetto.