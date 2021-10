Alcuni dogmi del Cere sono scolpiti nel ghiaccio. Questo, ad esempio: «Tolgo il portiere nei minuti finali soltanto se la squadra se lo merita». Stasera, con lo Zugo avanti 2-0, Ciaccio è rimasto al suo posto. Tra i pali. Il tecnico leventinese, evidentemente, non era soddisfatto di quanto mostrato dai suoi: «Nel terzo tempo abbiamo giocato bene, nei primi due no. Per questo ho ritenuto che non fosse il caso di richiamare Damiano in panchina. Non ce lo meritavamo».

L’analisi di Luca Cereda è dura. Severa, oseremmo dire. I campioni svizzeri hanno certamente vinto con pieno merito, soprattutto per quanto fatto nel decisivo periodo centrale, ma l’Ambrì Piotta ha almeno provato a contenerne la grande forza d’urto. Il coach, però, non la pensa così: «Lo ribadisco, per quaranta minuti non ho visto...