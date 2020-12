Terza vittoria di fila in campionato, la seconda nel giro di cinque giorni contro il malcapitato Davos. Anche stavolta a suon di reti: 6, contro le 2 dei grigionesi. Sì, l’Ambrì Piotta sta decisamente vivendo un buon momento e a testimoniarlo vi sono le prime reti stagionali di Kneubühler, Rohrbach e Isacco Dotti, quest’ultimo assente dalla prima giornata di campionato. Almeno per una sera il topscorer Julius Nättinen ha così potuto permettersi di chiudere senza punti all’attivo. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Dopo una prima fase di pressione biancoblù, al 5’ il Davos spreca malamente il suo primo power-play (2’+10’ a Müller). Al 10’14’’, dopo un insistito cambio nel terzo d’attacco, l’Ambrì Piotta passa in vantaggio con il primo gol stagionale di Johnny Kneubühler. Christian Wohlwend chiama il «coach challenge» per sospetto fuorigioco, ma gli arbitri accordano la rete. Per la panchina grigionese ci sono automaticamente 2 minuti di penalità scontati da Turunen. Con l’uomo in più, Kostner firma il 2-0 all’11’51’’ con un bel tiro al volo dallo slot. Al 14’55’’, con il Davos già in superiorità numerica, Zwerger vendica un duro check non punito ai danni di Fischer e viene espulso. Nygren ne approfitta per accorciare le distanze al 15’47’’. Nel finale, dopo un contropiede sciupato da Zwerger e Müller, i leventinesi conquistano un’altra superiorità numerica (2’+10’ a Stoop per carica su Müller).

Secondo tempo

Dopo 14 secondi, Fohrler spreca un’occasione d’oro in power-play. Poco male: superato un buon momento dei grigionesi (palo di Wieser al 24’05’’), Rohrbach firma il 3-1 al 28’17’’, di nuovo in superiorità numerica. Anche per lui si tratta del primo centro in campionato. Subito dopo tocca agli ospiti giocare in 5 contro 4: Ciaccio è attento e il risultato non cambia. Al 35’22’’ è Grassi a doversi sedere sulla panchina dei puniti, ma è l’Ambrì a colpire in «shorthand» al 36’44’’ con Zwerger. Al 38’18’’ altra penalità contro i leventinesi per sgambetto di Pinana: il box-play dei «Cereda boys» si conferma solidissimo.

Terzo tempo

Come accaduto venerdì scorso nei Grigioni, l’eterno Ambühl prova a riaprire la sfida firmando il 4-2 al 43’09’’. Anche stavolta, però, la reazione leventinese è immediata: al 43’42’’, infatti, Isacco Dotti firma il 5-2 festeggiando al meglio il suo ritorno dopo oltre due mesi. Al 48’21’’ i biancoblù tornano a colpire in power-play con il 6-2 di Flynn, al terzo punto personale. Gli ospiti spariscono definitivamente dal ghiaccio e l’Ambrì va più volte vicino alla settima rete, in particolare con un contropiede di Horansky al 56’.

