Si ferma a tre la striscia vincente dell’Ambrì Piotta in questo avvio di stagione. Nel loro secondo impegno alla Gottardo Arena, i biancoblù sono stati battuti 4-1 dallo Zugo. Un punteggio severo, al termine di una gara molto combattuta. Gli ospiti hanno punito qualche sbavatura di troppo, mentre i leventinesi non sono riusciti a capitalizzare le loro numerose occasioni da rete create. Emblematico, in questo senso, il pareggio di Djoos in inferiorità numerica, dopo il vantaggio firmato da McMillan. I Tori hanno fatto la differenza nel periodo centrale con Senteler (in power-play) e Hansson (a 25 secondi dalla sirena). Herzog ha chiuso i conti al 49’. I biancoblù sono comunque usciti tra gli applausi dei 6.214 spettatori presenti.

Primo tempo

L’Ambrì Piotta parte a razzo, giocando con aggressività e velocità. Dopo appena 23 secondi Kostner spreca la prima grande occasione su un disco perso da Simion. Lo Zugo sembra non capirci nulla, poi trova due buone conclusioni con Suri e Martschini. Ciaccio è attento. Al 4’41’’, lanciato da Pestoni, McMillan resiste al goffo ritorno di Kreis e batte Hollenstein con una bella finta, firmando l’1-0. I leventinesi continuano a mettere sotto pressione la retroguardia avversaria, sfiorando il raddoppio con Zwerger (al 7’ e all’11’) e Kozun (al 13’40’’ in superiorità numerica). Al 14’05’’, con Simion ancora espulso, Djoos pareggia in shorthand. All’origine vi è un disco mal gestito da Zwerger in uscita dalla propria zona, ma nessuno tra Pestoni, Heim e McMillan fa abbastanza per rimediare. Sull’1-1, la gara diventa più equilibrata. A 11 secondi dalla prima sirena, Pestoni conquista un power-play.

Secondo tempo

Con Hansson espulso, i biancoblù sfiorano subito il gol. Hollenstein si salva in qualche modo. Al 26’02’’ arriva la prima penalità contro l’Ambrì Piotta, rimediata da Hächler. Appena 18 secondi dopo, Müller atterra Kozun ristabilendo la parità numerica. Al 28’35’’ un cambio sbagliato dai leventinesi permette agli ospiti di partire in 4 contro 1, ma l’azione si conclude con un nulla di fatto. Al 29’25’’ è Fohrler a finire sulla panchina dei cattivi. Dopo 31 secondi di power-play, Suri mette il disco in fondo al sacco, ma gli arbitri non accordano la rete. La gioia ospite è solo rimandata: al 30’17’’ Senteler firma infatti l’1-2 facendo sdraiare Ciaccio. L’Ambrì reagisce in fretta, con Grassi a sfiorare il pareggio al 33’58’’. Gli animi si scaldano, con Pestoni e Kovar penalizzati per reciproche scorrettezze. Al 34’30’’ lo Zugo spreca un clamoroso 2 contro 0, poi Herzog viene penalizzato e i leventinesi si ritrovano in 4 contro 3. Il power-play è sempre pericolosissimo, ma non trova lo spunto decisivo. Al 37’18’’ ci sono ancora scintille tra Hietanen ed Herzog. A 25 secondi dalla seconda pausa, Hansson firma il 3-1 sfruttando gli spazi concessi dai padroni di casa.

Terzo tempo

I biancoblù cercano subito di riaprire la partita con i tentativi di Trisconi, Kozun, Kneubühler e Fora, ma Hollenstein fa sempre buona guardia. Non sbaglia invece Herzog, che al 48’52’’ mette la parola fine sulla contesa firmando il 4-1. Decisivo il forecheck di Marco Müller, che recupera il disco nello slot. Al 53’15’’ Grassi e Suri vengono puniti per eccessiva durezza. Al 56’21’’ la squadra di Cereda può giostrare nuovamente con l’uomo in più, ma il risultato non cambia nonostante un bell’assolo di Zwerger.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – Zugo 1-4 (1-1, 0-2, 0-1)

Reti : 4’41’’ McMillan (Pestoni) 1-0. 14’05’’ Djoos (Suri, in 5c4!, esp. Simion) 1-1. 30’17’’ Senteler (Simion, in 4c5, esp. Fohrler) 1-2. 39’35’’ Hansson (Herzog) 1-3. 48’52’’ Herzog (Martschini) 1-4.

Spettatori : 6.214.

Arbitri : Tscherrig/Hebeisen (Burgy/Duarte).

Penalità : 5x2’ c. Ambrì; 8x2’ c. Zugo.

Ambrì Piotta : Ciaccio; Fora, I. Dotti; Kozun, Regin, Kneubühler; Hietanen, Burren; Bürgler, Heim, Zwerger; Fohrler, Z. Dotti; Pestoni, Grassi, McMillan; Hächler; Trisconi, Kostner, Bianchi; Dal Pian.

Zugo : Hollenstein; Schlumpf, Gross; Klingberg, Senteler, Allenspach; Candonau, Djoos; Simion, Kovar, Suri; Hansson, Stadler; Martschini, Müller, Herzog; Wüthrich, Kreis; Hofer, Leuenberger, Bachofner.

I risultati

Ambrì Piotta – Zugo 1-4. Berna – Langnau 8-1. Davos – Rapperswil 5-3. Losanna – Ginevra d.s. 2-1. Lugano – Bienne 3-5. ZSC Lions – Ajoie 5-2.

Classifica : 1. Zugo 5/14. 2. Bienne 5/14. 3. Ambrì Piotta 4/8. 4. Zurigo Lions 4/8. 5. Friburgo Gottéron 4/7. 6. Davos 3/6. 7. Lugano 4/6. 8. Ginevra 4/6. 9. Langnau Tigers 4/4. 10. Berna 5/3. 11. Losanna 3/2. 12. Ajoie 3/0. 13. Rapperswil-Jona 4/0.

©CdT.ch - Riproduzione riservata