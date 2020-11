Le prime occasioni arrivano sul bastone di Fora in powerplay, ma la manovra degli ospiti è lenta. Al 7’ Kostner si inventa una serpentina e un minuto più tardi, sull’altro fronte, i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Marchon. Il gol è però giustamente annullato. Passano pochi secondi e il Gottéron, al 9’10’’, trova la rete grazie a Stalberg e Desharnais, che grazie a una bella combinazione mandano fuori tempo Pezzullo e Fohrler. I leventinesi fanno fatica a rendersi pericolosi, mentre il Friburgo sfiora il raddoppio con Desharnais e all’ultimo minuto con Stalberg. Ciaccio è però attento.

Ritmo relativamente basso anche nei primi minuti del periodo centrale: Rossi e Sprunger vanno vicini al secondo gol in powerplay. Flynn pareggia invece al 26’49’’, raccogliendo un disco vagante nello slot e superando Berra. Poco dopo metà partita, però, le cose precipitano per gli ospiti: Desharnais fulmina Ciaccio al 31’08, poi sulle ali dell’entusiasmo Mottet allunga dopo una “scampagnata” nel terzo offensivo. È il 33’22’’. Luca Cereda prova a chiamare il “timeout”, ma pochi giri di orologio più tardi Jörg, ben servito da Marchon, porta i padroni di casa avanti di tre lunghezze.

Fohrler e Kneubuehler – clamoroso il suo errore sotto porta - provano a ricucire lo strappo in powerplay, ma il disco proprio non ne vuole sapere di entrare. I padroni di casa cercano di amministrare al meglio il margine di vantaggio e si presentano sporadicamente dalle parti di Ciaccio. Al 51’53’’ Novotny, con un assist al bacio di Horansky, supera Berra e prova a riaprire la sfida. Un’ingenua penalità della panchina leventinese a 4’ dalla terza sirena assottiglia le speranze di recupero. Negli ultimi 68’’ esce anche Ciaccio e l’Ambrì prova l’assalto finale, ma il risultato non cambia.