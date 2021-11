Sconfitta amara per un generoso e vivace Ambrì Piotta, battuto 2-3 alla Gottardo Arena dal lanciatissimo Davos. Per lunghi tratti i biancoblù hanno giocato meglio dei grigionesi, tirando più del doppio, ma come spesso accade hanno pagato la loro scarsa freddezza sotto porta, le polveri bagnate degli stranieri e i limiti del power-play, il peggiore della lega.

Il topscorer svedese Bromé ha regalato il successo ai gialloblù a cinque minuti dalla sirena. Poco dopo, i tifosi leventinesi si sono dovuti rimangiare le urla di gioia per l’annullamento del 3-3 di Bürgler. Decisivo il “coach challenge” di Wohlwend per un fuorigioco dello stesso numero 87.

Primo tempo

L’Ambrì Piotta passa in vantaggio al 2’47’’: Heim recupera un disco nella propria zona, lo porta nel terzo d’attacco e lo serve sulla destra per Bürgler, preciso nel trafiggere Senn. I biancoblù spingono, al 4’35’’ una bella combinazione tra Regin e D’Agostini mette Kozun in posizione comoda per segnare, ma il canadese conferma il suo momento no, tentennando e tirando malissimo. Al 5’45’’ si fa vedere il Davos, con un pericoloso aggiramento di Bromé. Al 7’ Kostner sfiora la rete con un tocco sotto porta. Heim ci prova con un assolo all’11’28’’, inceppandosi davanti a Senn. Dall’altra parte è ancora Bromé a insidiare Conz nello slot. Al 17’42’’, dal nulla, arriva l’1-1 di Corvi: i biancoblù pasticciano in zona neutra, il numero 70 ha spazio per avanzare e per beffare Conz sotto l’ascella. Al 18’25’’ l’Ambrì conquista il primo power-play, ma l’opportunità è vanificata 49 secondi più tardi da un aggancio di Pestoni.

Secondo tempo

Il Davos non sfrutta i suoi 50 secondi di superiorità numerica, ma Conz deve superarsi su Marc Wieser. Attorno al 25’ l’Ambrì vive un buon momento offensivo. Al 27’30’’ Rasmussen atterra Heim dietro la porta grigionese e rimedia 2 minuti di penalità. Il power-play leventinese si installa bene, va più volte al tiro, ma non trova il pertugio. Al 31’30’’ Pestoni non riesce a superare Senn con un backhand ravvicinato. Al 32’34’’ è Kneubühler a finire sulla panchina dei puniti. Appena 19 secondi dopo viene penalizzato anche Grassi e per gli ospiti ci sono 101 secondi in 5 contro 3. Il pubblico della Gottardo Arena è furioso. Come se non bastasse, ad Heim si spezza il bastone nel bel mezzo del box-play. Per Stransky è fin troppo facile segnare il 2-1 al 33’54’’. La squadra di Cereda sfrutta la rabbia in modo positivo e al 36’28’’ pareggia i conti grazie a un tiro di Zaccheo Dotti, con Senn coperto. Al 37’53’’ Bromé butta ingenuamente il disco in tribuna nel tentativo di liberare il terzo, regalando all’Ambrì il suo terzo power-play. Al 38’45’’ la situazione si fa ancora più ghiotta, con un fallo di Ambühl che lascia i grigionesi in doppia inferiorità numerica per 1’15’’. Pestoni e compagni non ne approfittano, ma nel terzo tempo ripartiranno con 45 secondi in 5 contro 4.

Terzo tempo

Niente da fare per il power-play biancoblù in entrata di periodo. Al 41’34’’ Pestoni sfiora la rete con un’azione personale partita dalla zona difensiva, poi Senn è attento sulla ribattuta di Grassi. Al 41’38’’ nuova superiorità numerica leventinese per un colpo di bastone di Wellinger. Il portiere grigionese ha i riflessi pronti sui tiri al volo di Regin e Burren e l’opportunità sfuma anche stavolta. L’Ambrì continua comunque a farsi preferire e a mettere maggiore pressione sulla porta avversaria. A partire dal 47’ i grigionesi provano ad alzare il loro baricentro, ma al 48’25’’ è Incir a mancare il gol del vantaggio in contropiede, su preciso assist di Kozun. Al 52’20’’ una perfetta ripartenza corale permette a Burren di tirare da ottima posizione, ma Senn è sempre attento. Chi sbaglia paga: al 55’06’’ un’insistita azione degli stranieri grigionesi porta al 3-2 di Bromé. Conz è nuovamente trafitto sotto l’ascella. I padroni di casa reagiscono subito, ma il pareggio di Bürgler al 56’03’’ viene annullato per fuorigioco dopo il “coach challenge” chiamato da Wohlwend. Con Conz richiamato in panchina, l’Ambrì tenta l’assalto finale. Al 59’12’’ Cereda chiama il time-out. I biancoblù ci provano fino all’ultimo secondo, con Bürgler a mancare il tap-in vincente. Peccato.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – Davos 2-3 (1-1, 1-1, 0-1)

Reti: 2’47’’ Bürgler (Heim) 1-0. 17’42’’ Corvi (Wieser) 1-1. 33’54’’ Stransky (Bromé, in 3c5, esp. Kneubühler e Grassi). 1-2. 36’28’’ Z. Dotti (D’Agostini) 2-2. 55’06’’ Bromé (Stransky) 2-3.

Spettatori: 6.775.

Arbitri: Lemelin/Wiegand (Fuchs/Duarte).

Penalità: 3x2’ c. Ambrì Piotta; 5x2’ c. Davos.

Ambrì Piotta: Conz; Z. Dotti, I. Dotti; Kozun, Regin, D’Agostini; Hietanen, Burren; Bürgler, Heim, Kneubühler; Fohrler, Fischer; Pestoni, Grassi, Zwerger; Hächler; Trisconi, Kostner, Bianchi; Incir.

Davos: Senn; Zgraggen, Jung; Stransky, Rasmussen, Bromé; D. Egli, Wellinger; Wieser, Corvi, Ambühl; Nygren, Heinen; Schmutz, C. Egli, Frehner; Stoop, Barandun; Simic, Prassl, Ritzmann.

Note: Ambrì Piotta senza Fora, McMillan e Pezzullo (infortunati); Davos privo di Knak e Nussbaumer (infortunati). Dal 58’26’’ Ambrì senza portiere.

GLI ALTRI RISULTATI

Ginevra Servette – Ajoie d.r. 3-4. Zugo – Rapperswil 0-3.

LA CLASSIFICA

1. Davos 21/46. 2. Friburgo Gottéron 22/45. 3. Bienne 23/45. 4. Zugo 21/44. 5. Rapperswil-Jona Lakers 23/42. 6. ZSC Lions 20/36. 7. Losanna 21/30. 8. Ambri Piotta 22/29. 9. Berna 22/28. 10. Lugano 24/26. 11. Ginevra Servette 23/23. 12. SCL Tigers 23/20. 13. Ajoie 21/15.

