Bella reazione leventinese dopo la beffa di Friburgo. Dopo un primo tempo giocato sotto ritmo, ma chiuso in extremis sull’1-1 grazie a Trisconi, l’Ambrì Piotta ha messo sotto il Langnau con pieno merito, imponendosi 4-2. Decisivo il power-play, che ha regalato le prime tre reti, ma anche Matt D’Agostini, autore di una preziosissima doppietta nel periodo centrale. Il successo dei leventinesi fa felice anche il Lugano, che tiene i Tigers a 4 punti di distanza. Di seguito la cronaca della partita.

Primo tempo

È il Langnau a iniziare meglio: più convinzione, più precisione, più pericoli. Al 3’15’’ il topscorer Pesonen cerca di beffare Conz in aggiramento, ma il portiere leventinese è attento e ci mette il gambale. La prima vera occasione dei biancoblù arriva all’8’20’’ con Hinterkircher, che spreca tutto sparacchiando a lato da posizione favorevolissima. Nello stesso cambio l’ex attaccante dello Zurigo viene penalizzato e i Tigers ne approfittano per passare in vantaggio al 9’19’’ con una botta al volo di Elo. La gara procede sotto ritmo, a dispetto della grande posta in palio. I leventinesi vedono poco la porta e al 13’40’’ rischiano grosso su un’incursione di Lardi. A rivitalizzare la squadra di Luca Cereda ci pensa il primo power-play della serata: con Berger espulso l’Ambrì Piotta va dapprima vicino alla rete con Flynn (mira da aggiustare...), poi trova il pareggio al 19’28’’ grazie a Trisconi, imbeccato dallo stesso centro statunitense. Prezioso anche il velo di Novotny davanti a Punnenovs.

Secondo tempo

Nei primi tre minuti il Langnau prova a riportarsi in vantaggio, poi si vede quasi solo l’Ambrì. A indicare la via è D’Agostini con un’insistita azione personale al 23’08’’. Nel giro di sessanta secondi sfiorano il gol anche Trisconi e Fischer. I Tigers, in chiaro affanno, si rifugiano due volte di fila in liberazione vietata, prima di conquistare un power-play al 24’50’’ per fallo in attacco di Trisconi. Il box-play leventinese non concede spazi e al 28’17’’ tocca ai biancoblù giostrare con un uomo in più. In power-play il disco gira a meraviglia e al 29’08’’ D’Agostini segna il 2-1 con un polsino preciso e potente. Al 32’44’’, di nuovo in 5 contro 4, il topscorer canadese concede il bis dalla stessa lastra di ghiaccio, stavolta con uno slap al volo che non lascia scampo a Punnenovs. Sul 3-1 l’Ambrì torna a concedere qualcosina al Langnau, che al 34’46’’ centra un palo con Elo. Poi i padroni di casa sprecano 1’19’’ in doppia superiorità numerica, chiudendo comunque la frazione tra gli applausi.

Terzo tempo

Dopo 43 secondi l’Ambrì Piotta si trova in inferiorità numerica per uno sgambetto di Goi. Il power-play ospite non tira mai in porta e la combina grossa in due occasioni, lasciando partire i contropiedi ravvicinati di Flynn e Trisconi. Punnenovs ci mette una pezza in entrambi i casi. Al 43’50’’ tocca a Dotti sedersi sulla panchina dei puniti, ma anche stavolta il box-play biancoblù ha nettamente la meglio. Le penalità si susseguono e al 45’34’’ è Diem a farsi espellere senza conseguenze. Dopo 10 minuti, il parziale dei tiri in porta è di 7-0 per Bianchi e compagni, in pieno controllo del match. Al 53’04’’ è di nuovo Diem a lasciare i suoi con l’uomo in meno, ma dopo il brillante tre su tre iniziale il power-play leventinese non riesce più a colpire. Il Langnau sembra incapace di reagire, ma al 57’17’’ Pesonen scappa via in contropiede e si procura un rigore, trasformandolo con immensa classe per il 3-2 che riapre la partita. Al 58’48’’ i Tigers tolgono il portiere e Müller chiude i conti a porta vuota a 47 secondi dalla terza sirena.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – Langnau 4-2 (1-1, 2-0, 1-1)

Reti : 9’19’’ Elo (Huguenin, in 4c5, esp. Hinterkircher) 0-1. 19’27’’ Trisconi (Flynn, in 5c4, esp. Berger) 1-1. 29’08’’ D’Agostini (Flynn, in 5c4, esp. Cadonau) 2-1. 32’44’ D’Agostini (Plastino, in 5c4, esp. Maxwell) 3-1. 57’17’’ Pesonen (rig.) 3-2. 59’12’’ Müller (Plastino, a porta vuota) 4-2.

Spettatori : 5.359. Arbitri : Stricker/Fluri ; Progin/Cattaneo. Penalità: 4x2’ c. Ambrì; 7x2’ c. Langnau.

Ambrì Piotta: Conz; Plastino, Fischer; D’Agostini, Flynn, Trisconi; Fora, Dotti; Zwerger, Novotny, Müller; Ngoy, Pezzullo; Incir, Goi, Bianchi; Fohrler; Neuenschwander; Dal Pian; Mazzolini.

Langnau: Punnenovs; Glauser, Leeger ; Berger, Maxwell, Pesonen ; Erni, Lardi ; Elo, Gagnon, Schmutz; Cadonau, Huguenin; Kuonen, Diem, Neukom; Rüegsegger, Grossniklaus; Andersons, In-Albon, Sturny.

Note: Ambrì senza Rohrbach, Kneubuehler, Kostner, Pinana, Upshall e Hofer (tutti infortunati), Sabolic (straniero in sovrann.); SCL Tigers senza Blaser, Dostoinov, Earl e Schilt (tutti infortunati), DiDomencio (str. in sovrann.). Prima partita con la maglia dell’Ambrì per il difensore Rocco Pezzullo in NLA. Dal 58’48’’ al 59’12’’ Langnau senza portiere.

Gli altri risultati

Berna – Ginevra d.s. 3-4. Bienne – Zugo d.s. 0-1. Losanna – Friburgo 1-3. ZSC Lions – Davos d.s. 5-4.

La classifica: 1. Zugo 39 partite/73 punti. 2. ZSC Lions 41/73. 3. Ginevra 41/70. 4. Davos 37/68. 5. Bienne 41/62. 6. Lugano 41/58. 7. Losanna 37/57. 8. Langnau 40/54. 9. Berna 39/53. 10. Friburgo 38/51. 11. Ambrì Piotta 41/51. 12. Rapperswil 39/41.

