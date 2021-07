L’Ambrì Piotta ha ingaggiato un nuovo attaccante straniero per il campionato 2021-22. Si tratta del 31.enne canadese-americano Brandon Kozun, ala destra di 173 cm per 77 kg. Nelle ultime sei stagioni ha giocato in KHL. In Leventina ritroverà Peter Regin con il quale nel 2015-16 ha vissuto un’annata da protagonista con la maglia dello Jokerit di Helsinki, mettendo a referto 55 punti in 64 match (18 gol e 37 assist) e disputando anche una Coppa Spengler (1 gol e 2 assist in 2 partite). In seguito, Kozun ha indossato le maglie di Lokomotiv Yaroslavl, Metallurg Magnitogorsk e Dinamo Minsk. In Russia il nativo di Los Angeles ha collezionato un totale di 349 presenze siglando 104 gol e 159 assist. Nel 2009 è stato draftato al sesto turno dai Los Angeles Kings ed ha giocato per quattro stagioni nelle file della squadra affiliata dei Manchester Monarchs in AHL (277 partite, 81 gol e 106 assist). Kozun ha debuttato in NHL nella stagione 2014-15 con la maglia dei Toronto Maple Leafs, franchigia con la quale ha disputato un totale di 20 partite (2 gol e 2 assist). A livello internazionale Brandon ha conquistato una medaglia di bronzo con la nazionale canadese ai Giochi Olimpici di Pyeongchang nel 2018.