Sogna di fare surf alle Hawaii. Di tornare presto a suonare con la sua band. Ma soprattutto di segnare altri gol e di aiutare l’Ambrì Piotta ad allungare la sua striscia positiva. Sbloccatosi martedì contro il Davos, Johnny Kneubühler ci racconta la sua storia.

Johnny non è un diminutivo. E neppure un omaggio dei genitori a Johnny Hallyday, icona del rock francese. «Papà e mamma volevano chiamarmi Jonathan, ma una coppia di amici aveva già dato lo stesso nome a loro figlio, nato prima. Quindi per me hanno pensato a Johnny. Non è una grande storia, ma è così che è andata».

Ginevrino, 24 anni, di belle storie Kneubühler ne ha comunque tante. L’ultimo capitolo si intitola «Ambrì». Arrivato in Leventina nel 2018, il biondo attaccante sta attraversando un buon momento. Forse il migliore da quando...