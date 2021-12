Vista la situazione, ad ogni modo, la partecipazione dei leventinesi al torneo grigionese al momento è in fortissimo dubbio. «Siamo in attesa di scoprire quanto sarà lunga questa quarantena e se qualche giocatore, evidentemente quelli negativi, potrà scendere sul ghiaccio» ha spiegato ai microfoni di Tio Marc Gianola, presidente del comitato organizzativo della Spengler. «Una volta che conosceremo l’esito dei tamponi, ne sapremo qualcosa in più e potremo trovare delle soluzioni. Oggi non è semplice esprimersi». E ancora: «Siamo preoccupati, ogni notizia sul coronavirus fa tremare il torneo. Ma non molliamo e per il momento restiamo comunque moderatamente positivi. Domani ne sapremo di più».