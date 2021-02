L’Hockey Club Ambrì Piotta ha inoltrato alle autorità competenti la richiesta per l’ottenimento degli aiuti a fondo perso destinati alle società sportive professionistiche. Lo si legge in una nota della società leventinese, che prosegue: «Come tutti i club professionistici svizzeri, anche l’HCAP sta vivendo una stagione 2020/2021 molto particolare e difficile a causa delle restrizioni dovute al coronavirus che costringono la Valascia a rimanere senza il calore dei tifosi, proprio nel suo ultimo anno di vita. La mancanza dei tifosi negli stadi, e la conseguente mancanza di tutti gli introiti legati alla biglietteria, alla gastronomia e all’hospitality, ha portato a una situazione finanziaria molto grave». «Nonostante i generosi tifosi che hanno comprato un abbonamento e i fedeli sponsor che ci supportano, gli aiuti “à fonds perdu” che la società ha richiesto non saranno sufficienti per colmare le mancate entrate della stagione 2020/2021 e costi supplementari generati dalla pandemia» afferma il presidente Filippo Lombardi. «Ad inizio stagione abbiamo già chiesto a giocatori e dipendenti con uno stipendio superiore a 84.000 franchi di rinunciare a una parte dei loro salari. Questo ci ha permesso di affrontare lo scenario con soli posti seduti sapendo che servivano ancora altre misure. Gli aiuti a fondo perso avrebbero quasi coperto le perdite. Adesso che però giochiamo senza pubblico dobbiamo pensare ad ulteriori misure» continua Lombardi.